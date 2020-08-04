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04.08.2020 - 15:16 |

Hatice Şendil'in alışveriş stili

Güzel oyuncu Hatice Şendil, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi. Şendil, şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Hatice Şendil'in alışveriş stili
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Ailesiyle birlikte geldiği AVM’de meydan katında bulunan mağazalardan alışveriş yapan Şendil, daha sonra bir restoranda geçip eşi Burak Sağyaşar ile birlikte akşam yemeği yedi.

Şık kombini ve tarzıyla da dikkatleri üzerine çeken Şendil, çalışanların bayramını kutlayıp mütevazi ve sempatik tavırlarıyla da çevredeki insanlardan tam not aldı.

Hatice Şendilin alışveriş stili

Murat Övüç'ten Yeşim Salkım'a şoke eden sözler! Gündem oldu...Sosyal medya Murat Övüç'ün görüntülerini konuşuyor. Murat Övüç, daha önce tartışma yaşadığı şarkıcı Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Yeşim Salkım ise, "Keşke o ağzından çıkanı duysan. Unutma kontrolsüz güç güç değildir. Bu ülke çok gördü senin gibileri, yok oldular. Yazık sana" diyerek tepki gösterdi.
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Cadde Yazarları

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