Hatice Şendil'in alışveriş stili

Ailesiyle birlikte geldiği AVM’de meydan katında bulunan mağazalardan alışveriş yapan Şendil, daha sonra bir restoranda geçip eşi Burak Sağyaşar ile birlikte akşam yemeği yedi.

Şık kombini ve tarzıyla da dikkatleri üzerine çeken Şendil, çalışanların bayramını kutlayıp mütevazi ve sempatik tavırlarıyla da çevredeki insanlardan tam not aldı.