22.01.2021 - 07:00 |
Havuz başı şıklığı
Anne Hathaway, yönetmenliğini Doug Liman’ın üstlendiği komedi filmi ‘Locked Down’ın tanıtımı için kamera karşısına geçti.
Anne Hathaway, yönetmenliğini Doug Liman’ın üstlendiği komedi filmi ‘Locked Down’ın tanıtımı için kamera karşısına geçti. Pandemi nedeniyle evindeki havuzunun başında Christian Hogstedt’in objektifine poz veren oyuncu, kareleri Instagram hesabından yayınladı. 6 milyona yakın beğeni toplayan Hathaway, başrolünü oynadığı filmde, Linda Thurman karakterine hayat veriyor.
Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası! İşte ilk ifadeler...Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven’in yargılanmasına başlandı. Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz, duruşma öncesi adliyeye geldi. Deniz Bulutsuz, mahkemede verdiği ifadede, "Yaşananlar çok ağırdı" dedi. Ozan Güven ise "Abajurun sapını elinden almaya çalışırken çenesine çarptı, yaralandı" şeklinde ifade verdi.