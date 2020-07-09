Havuz başında açılış

Ferruh Taşdemir, sahibi olduğu Balkabağa için havuz başında görkemli bir açılış gerçekleştirdi. Yeni dönem eğlence anlayışı ve sağlık kurallarına uygun şekilde, uzun bir aradan sonra müşterilerine kapılarını açan mekan, hijyen önlemleri çerçevesinde belli sayıda misafir aldı. Mezeler ve ana yemek sonrası sürpriz şovlarla konuklarına unutulmaz anlar yaşatan geceye katılanlar arasında, Ali Ağaoğlu, Şafak-Esra Sezer, Zeynep- İlker Çebi, Çiğdem Öztürk, Çağla Öztürk ve Ahmet Polatoğlu vardı.