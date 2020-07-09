MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Havuz başında açılış
09.07.2020 - 07:00 |

Havuz başında açılış

Ferruh Taşdemir, sahibi olduğu Balkabağa için havuz başında görkemli bir açılış gerçekleştirdi.

Havuz başında açılış
ABONE OL

Ferruh Taşdemir, sahibi olduğu Balkabağa için havuz başında görkemli bir açılış gerçekleştirdi. Yeni dönem eğlence anlayışı ve sağlık kurallarına uygun şekilde, uzun bir aradan sonra müşterilerine kapılarını açan mekan, hijyen önlemleri çerçevesinde belli sayıda misafir aldı. Mezeler ve ana yemek sonrası sürpriz şovlarla konuklarına unutulmaz anlar yaşatan geceye katılanlar arasında, Ali Ağaoğlu, Şafak-Esra Sezer, Zeynep- İlker Çebi, Çiğdem Öztürk, Çağla Öztürk ve Ahmet Polatoğlu vardı.

Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söylediOyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendiren ikili, o anları sosyal medyada paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Defne Samyeli, Mustafa Sandal'la uzlaşır mı?'

'Defne Samyeli, Mustafa Sandal'la uzlaşır mı?'

Salgına göre karar verecek

Salgına göre karar verecek

Eğlenceli video

Eğlenceli video

Kainat güzeline Türk imzası

Kainat güzeline Türk imzası

Sıradaki Haber