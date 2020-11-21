‘Hayal kurmaktan vazgeçmeyelim'

UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde ikizleri Maya ve Toprak’la mesaj verdi. Oyuncu, “Tüm dünya olarak hastalıkların, afetlerin ve çatışmaların gölgesinde zor günler geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. İyi bir geleceğin ve güzel günlerin hayalini kurmaktan vazgeçmeyelim” dedi.

Büyüküstün’ün kızı Toprak Saylak, “Bugün her çocuk için geleceğin eğitimini yeniden hayal ediyoruz” derken, Maya Saylak ise, “Her çocuğun sesini duyurabildiği bir geleceği yeniden hayal ediyoruz” dedi. Sanat dünyasından ünlü isimler de UNICEF’in hazırladığı maskelerle poz vererek, duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hadise: Çocukların eşit şartlarda, mutlu ve huzurlu bir dünyada yaşaması dileğiyle...Gününüz kutlu olsun.

Sevda Erginci: Kim olduğu, nereden geldiği fark etmeksizin her çocuk için her hak!

Buğra Gülsoy: Her çocuğun hakkınca yaşadığı bir dünya hayaliyle...