03.05.2020 - 20:56 |
Hayalet Avcıları konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Hayalet Avcıları filmi ne zaman çekildi?
Merakla beklenen Hayalet Avcıları filmi bu akşam ATV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan ve 2016 yılında gösterime giren Hayalet Avcıları filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Hayalet Avcıları filmi ile ilgili ayrıntılar...
HAYALET AVCILARI KONUSU
Ghostbusters’ın devamında hayaletler Manhattan’ı ele geçirmek geri dönerken Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için bir araya geliyor
HAYALET AVCILARI OYUNCULARI
Chris Hemsworth, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Karan Soni, Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd, Andy Garcia, Ernie Hudson, Cecily Strong, Leslie Jones, Elizabeth Perkins, Michael Kenneth Williams