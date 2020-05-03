Hayalet Avcıları konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Hayalet Avcıları filmi ne zaman çekildi?

HAYALET AVCILARI KONUSU

Ghostbusters’ın devamında hayaletler Manhattan’ı ele geçirmek geri dönerken Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için bir araya geliyor

HAYALET AVCILARI OYUNCULARI

Chris Hemsworth, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Karan Soni, Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd, Andy Garcia, Ernie Hudson, Cecily Strong, Leslie Jones, Elizabeth Perkins, Michael Kenneth Williams