MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hayalet Avcıları konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Hayalet Avcıları filmi ne zaman çekildi?
03.05.2020 - 20:56 |

Hayalet Avcıları konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Hayalet Avcıları filmi ne zaman çekildi?

Merakla beklenen Hayalet Avcıları filmi bu akşam ATV'de ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki heyecanla araştırılan ve 2016 yılında gösterime giren Hayalet Avcıları filminde kimler oynuyor ve filmin konusu nedir? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Hayalet Avcıları filmi ile ilgili ayrıntılar...

Hayalet Avcıları konusu nedir, başrol oyuncuları kimler? Hayalet Avcıları filmi ne zaman çekildi?

HAYALET AVCILARI KONUSU

Ghostbusters’ın devamında hayaletler Manhattan’ı ele geçirmek geri dönerken Ghostbusters ekibi ise şehri yok etmeye kararlı bu paranormal tehdidi bitirmek için bir araya geliyor

HAYALET AVCILARI OYUNCULARI

Chris Hemsworth, Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Karan Soni, Sigourney Weaver, Bill Murray, Dan Aykroyd, Andy Garcia, Ernie Hudson, Cecily Strong, Leslie Jones, Elizabeth Perkins, Michael Kenneth Williams

3 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni3 Mayıs 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğa Rutkay: 6 sene evvel nasıl bakıyorsam hala öyle bakıyorum!

Doğa Rutkay: 6 sene evvel nasıl bakıyorsam hala öyle bakıyorum!

Nazan Öncel'den üvey oğluna dava

Nazan Öncel'den üvey oğluna dava

Değişken ruh halleri

Değişken ruh halleri

Bezgin Hadise

Bezgin Hadise

Sıradaki Haber