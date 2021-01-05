Hayali Amazon kadını

Hatice Şendil, Re Touch Mag X dergisine kapak oldu. Selçuklu dönemine ait dizide Melikşah’ın eşi Terken Hatun’a hayat veren oyuncu, “Dünyada veya bizde başka hangi karakterleri canlandırmak istersiniz?” sorusuna, “Bir Amazon kadınının hikayesini yapmak isterdim. Biliyorsunuz, Amazon kadınları bizim topraklarımızdan çıkmıştır” yanıtını verdi.

Beş yıl boyunca ekranlardan uzak kalan Hatice Şendil, bu sezon TRT1'de ekranlara gelen 'Uyanış Büyük Selçuklu' ile setlere geri döndü.

'KISKANÇ BİR EŞ MİSİNİZ?'

Burak Sağyaşar’la evli olan Şendil, “Kıskanç bir eş misiniz ya da dereceniz nedir?” sorusuna ise, “Kendini, sınırlarını keşfetmiş, hak görme konusunda sınırını kesin çizmiş bir bireyim. Kıskanma ilkel bir duygu.

Gelişmemiş yanı beni rahatsız eder. Tek taraflı değildir. Her yönüyle gelişir” cevabını verdi.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI

Yapımcı Burak Sağyaşar ile beş yıldır evli olan Hatice Şendil, geçtiğimiz aylarda mutlu evliliğin sırrını vermişti. Şendil, bu konuda "Evliliğin altın kuralı; aynı hayattan keyif alabilmek galiba" demişti.

Güzel oyuncu, “İlişkinizde hanginiz daha romantiksiniz” sorusuna da “Durumlar, duygular değişiyor. Değiştikçe yerlerine yeni bir şeyler koymayı öğreniyoruz. Can’la birlikte başka bir enerji, aşk geldi. İkimiz de birbirimize yaptığımız sürprizleri çok seviyoruz" yanıtını vermişti.

