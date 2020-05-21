21.05.2020 - 07:00 |
Hayali gerçek oldu
Yıllardır ‘Çarkıfelek’i sunmak istediğini belirten Onur Büyüktopçu, “Görüşmek istediklerini söylediklerinde kalp çarpıntımı anlatamam. Senelerdir istiyordum” dedi
Onur Büyüktopçu, Kanal D’nin efsane programı ‘Çarkıfelek’i sunmak için gün sayıyor. Ramazan Bayramı’nın birinci günü izleyiciyle buluşacak oyuncu, “Yıllardır sunmak istiyordum. Telefonumun çalıp, ‘Çarkıfelek için görüşmek istiyoruz’ dediklerinde kalp çarpıntımı size anlatamam. Çok mutluyum. Gelen yorumlar da inanılmaz” şeklinde konuştu.
2016 yılında Nergis Kumbasar’la yarışmaya katıldıklarını belirten Büyüktopçu, “O zaman ‘İnşallah ileride böyle bir yarışma sunarım’ diye içimden geçirmiştim. Kısmet bugüneymiş” şeklinde konuştu. Proje, eklenen yeni oyunları, nakit para ve finaldeki büyük ödül otomobille, seyircilere bayram neşesini doyasıya yaşatacak.
Larissa Gacemer: Sizi üzmek istemedim, farkındalık yaratmak istedimEski basketbolcu Burak Gacemer ile evli olan Brezilyalı model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsun?" sorularından sıkılarak, "Çocuğum olmuyor. Ben de bu durumu kabul ettim. Allah beni böyle yaratmış" sözleriyle isyan etmişti. Gacemer son paylaşımında, "Lütfen benim için üzülmeyin. Videoyu sizi üzmek için paylaşmadım, farkındalık yaratmak için paylaştım" dedi.