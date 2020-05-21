Hayali gerçek oldu

Onur Büyüktopçu, Kanal D’nin efsane programı ‘Çarkıfelek’i sunmak için gün sayıyor. Ramazan Bayramı’nın birinci günü izleyiciyle buluşacak oyuncu, “Yıllardır sunmak istiyordum. Telefonumun çalıp, ‘Çarkıfelek için görüşmek istiyoruz’ dediklerinde kalp çarpıntımı size anlatamam. Çok mutluyum. Gelen yorumlar da inanılmaz” şeklinde konuştu.

2016 yılında Nergis Kumbasar’la yarışmaya katıldıklarını belirten Büyüktopçu, “O zaman ‘İnşallah ileride böyle bir yarışma sunarım’ diye içimden geçirmiştim. Kısmet bugüneymiş” şeklinde konuştu. Proje, eklenen yeni oyunları, nakit para ve finaldeki büyük ödül otomobille, seyircilere bayram neşesini doyasıya yaşatacak.