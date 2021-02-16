Hayali gerçekleşti

YouTube’dan iki saat devam eden konserde sahne alan Duru, sosyal medya hesabından duygularını paylaştı: “1990’lar, Güneş evde Bülent Ortaçgil’den ‘Bu Su Hiç Durmaz’ çalıyor ben de söylüyorum. Yeşil marina marka dandik bir gitar (ama sesi güzel) ve az önce Ortaçgil ile sahnede söyledim. Hayat böylesine uzun bir maç... 20’li yaşlarımdan bu zamana, sabır ve çalışmak.”