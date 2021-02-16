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16.02.2021 - 07:00 |

Hayali gerçekleşti

Sevgililer Günü’ne özel Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Bülent Ortaçgil konserinin konukları, Redd grubu solisti Doğan Duru ve Tuna Kiremitçi oldu.

Hayali gerçekleşti
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YouTube’dan iki saat devam eden konserde sahne alan Duru, sosyal medya hesabından duygularını paylaştı: “1990’lar, Güneş evde Bülent Ortaçgil’den ‘Bu Su Hiç Durmaz’ çalıyor ben de söylüyorum. Yeşil marina marka dandik bir gitar (ama sesi güzel) ve az önce Ortaçgil ile sahnede söyledim. Hayat böylesine uzun bir maç... 20’li yaşlarımdan bu zamana, sabır ve çalışmak.”

Sunucu Nursel Ergin mayoyla kara atladı!'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, Moskova tatilinde -18 derece soğukta, siyah mayosuyla karlara atladı. Karda yuvarlanan ünlü sunucu o anları Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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