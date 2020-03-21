Natalia Oreiro hayalindeki rolü kaptı!

Natalia Oreiro, yıllardır hayalini kurduğu rolü kaptı. Ülkemizde 90’ların sonunda Kanal D’de ekrana gelen ‘Vahşi Güzel’de (Muneca Brava) Milagros rolüyle büyük bir hayran kitlesi yaratan oyuncu, Arjantin’in en sevilen first lady’si Maria Eva Duarte de Peron’a hayat verecek. Çekimleri mayıs ayında başlayacak, yedi bölümlük ‘Santa Evita’da başrol olacak. 42 yaşındaki Oreiro, “Bu rol için seçildiğimi duyduğum anda buz kestim. Hayatımın en büyük meydan okuması olacak. İtiraf etmeliyim ki biraz korkuyorum ve aynı zamanda minnettarım” dedi. Evita lakabıyla bilinen Peron için oyuncu, “Bana kalırsa o, tarih boyunca siyasi ve manevi anlamda en önemli kadındır. Aynı rol daha önce de geldiğinde kendimi hazır hissetmediğim için kabul etmekte tereddüt yaşamıştım. Ama artık kalbimi, ruhumu ve bedenimi bu karaktere hazır hissediyorum” şeklinde konuştu.