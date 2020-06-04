Hayat filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Hayat (Life) ne zaman çekildi?

Hayat filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren ABD yapımı Hayat filminin yönetmen koltuğunda Daniel Espinosa oturuyor. Bilmkurgu ve gerilim türünde çekilen film Türkiye'de gösterimde kaldığı 7 haftada 176.137 seyirci sayısına ulaştı ve toplamda 2.394.424,00 TL hasılat elde etti. Peki Hayat filminin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?



HAYAT (LİFE) FİLMİ OYUNCU KADROSU

Hayat (Life) filminin oyuncu kadrosunda Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, Ariyon Bakare, Hiroyuki Sanada, Olga Dihovichnaya, Hiu Woong-Sin, Camiel Warren Taylor Naoko Mori, Alexandre Nguyen yer alıyor.

HAYAT (LİFE) FİLMİ KONUSU

Uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişi, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindedir. Bu görevli ekip, Mars'ta ilk kez hayat olduğuna dair ip uçları bulur. Ekip araştırmalarını ilerlettikçe, beklenmedik sonuçlar almaya başlar çünkü buldukları bu hayat formu, kimsenin tahmin edemeyeceği kadar zekidir.

Daniel Espinosa'nın yönettiği filmin senaryosunu Rhett Reese ve Paul Wernick kaleme aldı. Oyuncu kadrosunda ise Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal ve Rebecca Ferguson gibi isimlerin yer alıyor.