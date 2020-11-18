‘Hayat kısa!’

İlk bebeğine hamile model, “Gebeliğin en güzel yanı, kızımın tekmeleri; en kötü yanıysa, vücut ısısının sürekli yüksek olması” dedi. Başlarda burger ve makarna yediğini şimdiyse Tayland ve Hint mutfağına merak sardığını söyleyen Hosk, “Fiziğinizin değişecek olması sizi endişelendirmiyor mu?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Hayır, hayat böyle şeyleri düşünmek için çok kısa...Doğumdan sonra mesleğime devam edeceğim.”