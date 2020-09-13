‘Hayata gülümseyelim’

Yaz başında eşi Ziya Bey’le koronaya yakalandıktan sonra eski sağlıklarına kavuşan Esra Oflaz Güvenkaya’nın mutluluğuna diyecek yok. Yazın büyük bölümünü Bodrum Mandarin’deki evinde geçiren aile, geçtiğimiz hafta kızlarının okulu münasebetiyle Londra’ya gitti. Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan iş insanı, “Salgına rağmen, hayatlarımıza, işlerimize, anlık sevinçlerimize devam... Hayattaysak şükredelim, o kadar sebebimiz var ki! Hadi gülümseyelim yaşama!” diye yazdı.