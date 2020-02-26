‘Hayata Sarıl’ diyerek tasarladılar

Liv Hospital Ulus, ‘Tiroid ve Meme Kanserinde Farkındalık İçin Hayata Sarıl’ isimli geniş bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Lale Danışman, Gülay Kamaz, Sibel Tetik, Filiz Usta, Neşe Gönül, Işıl Reçber, Nermin Gül, Jale Balcı ile Melda Kosif gibi birçok gönüllünün; boya, kumaş ve aksesuarlarla tasarladığı cansız mankenler, Zorlu Center’da sergilendi. Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, “Toplumsal bilinci oluşturma ve farkındalık sağlamak en önemli görevimiz” dedi.