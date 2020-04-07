‘Hayatın kıymetini anladım’

Serap Tibuk, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı: “Evde olmak, içe dönmemi sağladı. Başlarda sıkılırken şimdi dua, meditasyon, online dersler ve geziler yapıyorum. Ellerim kurudu sabun ve dezenfektandan ama şunu anladım; yardımcılarımızın ve ev kadınlarımızın yaptıkları işler takdire şayan! En çok özlediğim şey, manikür-pedikür ve saç bakımı... Kıymetini bilmezmişiz hayatın meğer, şimdi anladım.”