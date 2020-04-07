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07.04.2020 - 07:00 |

‘Hayatın kıymetini anladım’

Serap Tibuk, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

‘Hayatın kıymetini anladım’

Serap Tibuk, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı: “Evde olmak, içe dönmemi sağladı. Başlarda sıkılırken şimdi dua, meditasyon, online dersler ve geziler yapıyorum. Ellerim kurudu sabun ve dezenfektandan ama şunu anladım; yardımcılarımızın ve ev kadınlarımızın yaptıkları işler takdire şayan! En çok özlediğim şey, manikür-pedikür ve saç bakımı... Kıymetini bilmezmişiz hayatın meğer, şimdi anladım.”

Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
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