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31.05.2020 - 07:00 |

‘Hayatta kalmak önceliğim’

Kronik hastalıkları nedeniyle ‘Zalim İstanbul’ dizisinden üzülerek ayrıldığını belirten Fikret Kuşkan, “Hayatta kalmak önceliğim” dedi

‘Hayatta kalmak önceliğim’
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Fikret Kuşkan, çekimlerine ara verilen ve geçtiğimiz günlerde yeniden başlanan ‘Zalim İstanbul’ dizisinden, kronik hastalığı olduğu için koronavirüs nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Kanal D’de ekrana gelen proje için Instagram’dan açıklama yapan sanatçı, “Hayati riskli gruba girmeme neden olan hastalıklarım sebebiyle, üzülerek söylüyorum ki çok sevdiğim Agâh karakterine ve projeye maalesef devam edemeyeceğim” diye konuştu.

Raporlarının ve doktorlarının kesin talimatı olduğunu belirten Kuşkan, “Takdir edersiniz ki bu zorunda kalmadan alınacak bir karar değildir. Devam etmekte olduğum hayatım ve geçindirmek zorunda olduğum bir ailem var, hayatta kalmak önceliğimdir. Anlayışı ve şimdiye kadarki destekleri için yapım şirketimiz Avşar Film’e ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere” dedi.

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