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07.01.2021 - 07:00 |

‘Haydi simyacı olalım’

Kızı Almila’nın İngiltere’deki eğitimi nedeniyle Londra’da bulanan Esra Oflaz Güvenkaya, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

‘Haydi simyacı olalım’
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Kızı Almila’nın İngiltere’deki eğitimi nedeniyle Londra’da bulanan Esra Oflaz Güvenkaya, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İş insanı; kareye, “Hatırlarsanız 2020 Korona Taç yılıydı. Bizleri pandeminin zaruri tesiriyle saldığı korku çaresizlik duygusu ile konfor alanlarımızdan çıkardı,
değişime zorladı fakat kalplerimize minnet verdi. İnsanlığın fakir, zengin, ırk, dil, din fark etmeksizin aynı teknede olduğunu anımsattı. Şimdi Simya yılına geldik, değiştik, idrakımız için pandemi devam ediyor, anlayışımızı değişimimizi pekiştiriyor. Ve simyacı olmamız için aşmamız gereken tek eşiğe, maneviyata getirdi bizi” notunu düştü.

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