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22.07.2020 - 07:00 | | SERCAN KISMET

Hayırlı evlat Tolgahan

Oyuncu Tolgahan Sayışman, corona virüs salgını nedeniyle ailesiyle tekne tatiline çıkacak. Oyuncu, bir hafta için 245 bin TL ödeyecek.

Hayırlı evlat Tolgahan
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Tolgahan Sayışman, her sene yaptığı mavi turdan vazgeçmiyor. Daha önceki yıllarda eşi Almeda Abazi’yla baş başa tekne keyfi yapan oyuncu, bu defa koronavirüs nedeniyle ailesini de planlarına dahil etti. Sayışman, kendisi ve eşinin anne-babasıyla yapacağı tekne tatili için de kesenin ağzını açtı.

Oyuncunun, günlüğü 35 bin TL olduğu öğrenilen yatı bir haftalık kiraladığı ortaya çıktı. Salgın nedeniyle ailesini riske atmak istemeyen Sayışman, sekiz kamaralı, 44 metrelik tekne için 245 bin TL ödeyecek. Tedbirleri alan aile, tatile ise önümüzdeki hafta başlayacak.

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