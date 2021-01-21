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21.01.2021 - 07:00 |

‘Hayırlı olsun’ ziyareti

2012 yılında kişiye özel tasarımların ve butik ürünlerin öncüsü olma hedefiyle Öznur Yakın tarafından kurulan Lion Diamond, dördüncü şubesini açtığı İstinye Park’ta hizmet vermeye devam ediyor.

‘Hayırlı olsun’ ziyareti
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2012 yılında kişiye özel tasarımların ve butik ürünlerin öncüsü olma hedefiyle Öznur Yakın tarafından kurulan Lion Diamond, dördüncü şubesini açtığı İstinye Park’ta hizmet vermeye devam ediyor. Yeni yaşam kurallarına göre müşterileriyle buluşan iş insanını, dostları da yalnız bırakmıyor. Geçtiğimiz günlerde Yakın’a ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunanlar arasında Burcu Hattat, Öykü Erdem Tanır, Burcu Cesur ve Hande Adıgüzel vardı.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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Cadde Yazarları

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