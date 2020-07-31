Hayranlarından Burcu Esmersoy'a uyarı

Bodrum tatiline devam eden Burcu Esmersoy misafir edildiği otelin her köşesinden Instagram paylaşımları yapmaya devam ediyor. Sunucu, son olarak gece yarısı teknede yaptığı danslarla sosyal medyaya damga vurdu.

Güvertede coşan Burcu Esmersoy’u takipçileri “Gece gece denize düşersin dikkat et” diye uyardı.