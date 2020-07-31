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HaberlerMagazin Haberleri Hayranlarından Burcu Esmersoy'a uyarı
31.07.2020 - 10:42 |

Hayranlarından Burcu Esmersoy'a uyarı

Burcu Esmersoy, normalleşme sürecine girildikten sonra tatile çıktı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ilgili odağı olan Esmersoy'a, takipçilerinden bir uyarı geldi.

Hayranlarından Burcu Esmersoy'a uyarı
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Bodrum tatiline devam eden Burcu Esmersoy misafir edildiği otelin her köşesinden Instagram paylaşımları yapmaya devam ediyor. Sunucu, son olarak gece yarısı teknede yaptığı danslarla sosyal medyaya damga vurdu.

Güvertede coşan Burcu Esmersoy’u takipçileri “Gece gece denize düşersin dikkat et” diye uyardı.

Magazin Haberleri Bülteni (31 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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