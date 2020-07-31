31.07.2020 - 10:42 |
Hayranlarından Burcu Esmersoy'a uyarı
Burcu Esmersoy, normalleşme sürecine girildikten sonra tatile çıktı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla ilgili odağı olan Esmersoy'a, takipçilerinden bir uyarı geldi.
Bodrum tatiline devam eden Burcu Esmersoy misafir edildiği otelin her köşesinden Instagram paylaşımları yapmaya devam ediyor. Sunucu, son olarak gece yarısı teknede yaptığı danslarla sosyal medyaya damga vurdu.
Güvertede coşan Burcu Esmersoy’u takipçileri “Gece gece denize düşersin dikkat et” diye uyardı.