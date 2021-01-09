Hayrettin Karaoğuz kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 ünlüsü Hayrettin'in hayat hikayesi
Survivor 2021'in dikkat çeken isimlerinden biri olan Hayrettin Karaoğuz ile ilgili meraklı arayış başladı. Survivor'ın yeni sezonunda Ünlüler takımında kıyasıya mücadele edecek isimlerden olan Hyarettin Karaoğuz kimdir, kaç yaşında? Survivor Hayrettin'in hayat hikayesi haberimizde...
Beklenen gün geldi ve Survivor 2021 sezonu başladı. İzleyicisini ekrana kilitleyecek olan Survivor 2021'de Hayrettin rüzgarı da esecek. Televizyonda görmeye alışık olduğumuz isimler arasında yer alan Hayrettin Karaoğuz hakkında izleyiciler arayışa geçti. Peki Survivor Hayrettin kimdir, kaç yaşındadır? Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Hayrettin Karaoğuz'un biyografisi şu şekilde..
SURVİVOR HAYRETTİN KARAOĞUZ KİMDİR?
1 Ocak 1984'de Bakırköy'de doğan Harettin Karaoğuz, Türk İnternet ünlüsü, oyuncu, sunucu ve komedyen.
Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Sonrasında Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ni bitirdi. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanarak eğitim hayatını sürdürdü.
Filmografi
Sinema
2009 Gelecekten Bir Gün
2009 Kızsız Adam Alper Kısa Film
2017 Vezir Parmağı Cumali Yardımcı Karakter
2017 İlk Öpücük Necati Yardımcı Karakter
Televizyon
2018-2020 Kalk Gidelim Ercan Yardımcı Karakter
2020 Menajerimi Ara Kendisi Konuk Oyuncu
Televizyon Programları
2011 Hayrettin Sunucu Star TV
2013 Harry Sunucu atv
2021 Survivor 2021 Yarışmacı TV8
Klipleri
Işın Karaca - Dert Bende Derman Sende
Direc-t - Derya