Hayrettin Karaoğuz kimdir, kaç yaşında? Survivor 2021 ünlüsü Hayrettin'in hayat hikayesi

Beklenen gün geldi ve Survivor 2021 sezonu başladı. İzleyicisini ekrana kilitleyecek olan Survivor 2021'de Hayrettin rüzgarı da esecek. Televizyonda görmeye alışık olduğumuz isimler arasında yer alan Hayrettin Karaoğuz hakkında izleyiciler arayışa geçti. Peki Survivor Hayrettin kimdir, kaç yaşındadır? Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Hayrettin Karaoğuz'un biyografisi şu şekilde..



SURVİVOR HAYRETTİN KARAOĞUZ KİMDİR?



1 Ocak 1984'de Bakırköy'de doğan Harettin Karaoğuz, Türk İnternet ünlüsü, oyuncu, sunucu ve komedyen.



Eğitim hayatına Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda başladı. Sonrasında Yahya Kemal Beyatlı Lisesi’ni bitirdi. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünü kazanarak eğitim hayatını sürdürdü.



Filmografi



Sinema



2009 Gelecekten Bir Gün

2009 Kızsız Adam Alper Kısa Film

2017 Vezir Parmağı Cumali Yardımcı Karakter



2017 İlk Öpücük Necati Yardımcı Karakter



Televizyon



2018-2020 Kalk Gidelim Ercan Yardımcı Karakter



2020 Menajerimi Ara Kendisi Konuk Oyuncu



Televizyon Programları



2011 Hayrettin Sunucu Star TV



2013 Harry Sunucu atv



2021 Survivor 2021 Yarışmacı TV8



Klipleri



Işın Karaca - Dert Bende Derman Sende



Direc-t - Derya