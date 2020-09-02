Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler'den üzen haber

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse 2014’te evlendiği Tuna Tunalı’dan 2018’de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Tuan Tunalı ayrılık sürecinde ihanete uğradığını ima etmiş, “Gerçekleri mahkemede açıklayacağım. Ama hakkımı helal etmiyorum. Aradan bir yıl geçti. Onun miadı doldu. Diğer tarafta hesap soracağım. Çok şükür alnım ak” demişti.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; iki yıldır işletmeci Alp Güler ile aşk yaşayan oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'den üzen haber geldi. İkili, 10 gün önce konuşup anlaşarak ilişkilerini noktalama kararı aldı. Küçükköse ve Güler’in kötü ayrılmadığı ve dostluklarının devam ettiği öğrenildi.

ALTIN TAKMIŞTI

Hazal Filiz Küçükköse geçtiğimiz şubat ayında 32. yaşını kutlamıştı. Yeni yaşını yakın arkadaşlarıyla parti vererek kutlayan Küçükköse’ye, sevgilisi Alp Güler ilginç bir hediye vermişti. Oyuncu 32.doğum günü partisinde sevgilisi Alp Güler 1000 TL değerinde yarım altın takmıştı.