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03.09.2020 - 11:41 |

Hazal Filiz Küçükköse'nin neşesi yerinde

Sevgilisi Alp Güler ile ilişkisini noktaladığı haberleriyle gündeme gelen oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Hazal Filiz Küçükköse'nin neşesi yerinde
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Keyfi bir hayli yerinde olan Hazal Filiz Küçükköse, yakın bir kız arkadaşı ile birlikte alışverişe geldiğini söyledi. Yeni sezon için de görüşmelerinin devam ettiğini belirten oyuncu, özel hayatıyla ilgili açıklama yapmadı.

Hazal Filiz Küçükköse'nin, Türkçe anlamı 'mükemmel, kusursuz' olan 'perfect' yazılı bir tişört giymesi dikkatlerden kaçmadı.

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Cadde Yazarları

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