Hazal Filiz Küçükköse'nin neşesi yerinde

Keyfi bir hayli yerinde olan Hazal Filiz Küçükköse, yakın bir kız arkadaşı ile birlikte alışverişe geldiğini söyledi. Yeni sezon için de görüşmelerinin devam ettiğini belirten oyuncu, özel hayatıyla ilgili açıklama yapmadı.

Hazal Filiz Küçükköse'nin, Türkçe anlamı 'mükemmel, kusursuz' olan 'perfect' yazılı bir tişört giymesi dikkatlerden kaçmadı.