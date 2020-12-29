Hazal Filiz Küçükköse'nin yeni dizi heyecanı

Hazal Filiz Küçükköse, Yavuz Sultan Selim'in eşi 'Ayşe Hafsa Sultan'ı canlandıracağı yeni dizisi için ocak ayında set çalışmalarının başlayacağını söyledi.

Şu sıralar kostüm ve okuma provalarının devam ettiğini belirten oyuncu, "Yoğun şekilde set öncesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bir aksilik olmazsa ocak ayının ikinci haftasında set çalışmalarına start vermiş olacağız" açıklamasında bulundu.