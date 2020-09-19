Hazal Kaya: Kilo vermek umurumda değildi!

Hazal Kaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Aşk-ı Mennu için çok ergendim. Benim için zor oldu. Nihal ile büyüdüm, onunla okulu bitirdim. İkimizin de mezuniyet töreni Esma Sultan’da yapıldı. Bir hafta arayla üniversite sınavına girdik. Aşk-ı Memnu’da oynarken insanlar kibarca yaklaşıp ‘Fotoğraf çektirebilir miyiz?’ diye soruyorlardı. Ne zaman ‘Feriha’ oldum, ‘Kız buraya gel’ deyip kolumdan çekmeye başladılar.

"Oğlumu etik değerlerle büyütmekle mükellefim ama özel hayatında tercihlerine müdahale etmem. Bırakın çocukları, köpeklerimizin bile sahibi değiliz."

"Sosyal medya bizi perişan etti. Kötü bir şey yazılınca bazen insanın günlerce kafasına takılıyor."

"Artık kendimi daha özgür hissediyorum ve rahatça ifade edebiliyorum. Bazen ‘Ben deli değilim’ demek istiyorsun."

"Çok içimin sindiği bir dizi projesi var. Şartlarımı uydurabilirsem ekrana döneceğim."

"Doğum sonrası hızla kilo vermek istemedim, umurumda değildi. Hamura ölüyorum. Ara ara yiyip kendimi ödüllendiriyorum."