06.08.2020 - 07:46 |
Hazal Kaya'dan Ali Atay paylaşımı
Oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay'la çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Hazal Kaya paylaşımına "Poz vermeye bayılır nur yüzlüm" notunu düştü.
Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.
Şimdilerde eşi ve arkadaşlarıyla tatilde olan Hazal Kaya, Ali Atay ile çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaştı.
Güzel oyuncu, paylaşımında, "Poz vermeye bayılır nur yüzlüm" dedi.