Hazal Kaya'dan Ali Atay paylaşımı

Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Şimdilerde eşi ve arkadaşlarıyla tatilde olan Hazal Kaya, Ali Atay ile çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu, paylaşımında, "Poz vermeye bayılır nur yüzlüm" dedi.