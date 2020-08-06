MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hazal Kaya'dan Ali Atay paylaşımı
06.08.2020 - 07:46 |

Hazal Kaya'dan Ali Atay paylaşımı

Oyuncu Hazal Kaya, eşi Ali Atay'la çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Hazal Kaya paylaşımına "Poz vermeye bayılır nur yüzlüm" notunu düştü.

Hazal Kaya'dan Ali Atay paylaşımı
ABONE OL

Geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı sene oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Şimdilerde eşi ve arkadaşlarıyla tatilde olan Hazal Kaya, Ali Atay ile çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncu, paylaşımında, "Poz vermeye bayılır nur yüzlüm" dedi.

Hazal Kayadan Ali Atay paylaşımı

Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner’in ‘apaçi dansı’Oyuncu çift Ceyhun Fersoy ve Begüm Öner, yaptıkları sosyal medya paylaşımları ile de kendilerinden söz ettirmeyi başarıyor.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Ben hep oyuncuydum’

‘Ben hep oyuncuydum’

Aydilge: ‘Tüccar değil, müzisyenim'

Aydilge: ‘Tüccar değil, müzisyenim'

Romantik anlar

Romantik anlar

‘Beni neden çekiyorsunuz?’

‘Beni neden çekiyorsunuz?’

Sıradaki Haber