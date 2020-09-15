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15.09.2020 - 17:42 |

Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'yi uyutma çabası

Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oğlu Fikret Ali'yi uyutmaya çalıştı ama maalesef başaramadı.

Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'yi uyutma çabası
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Ali Atay ile evli olan güzel oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı. Uzun bir aranın ardından setlere dönen Kaya, sosyal medya hesabından 10 aylık oğlu ile bir video paylaştı.

FİKRET ALİ'Yİ UYUTAMADI
Minik Fikret Ali'yi uyutmaya çalışan Kaya'nın çabaları sonuç vermeyince ikilinin o anları izleyenleri gülümsetti.

Gülşah Saraçoğlu'nun zor anları!Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, jüri üyeliği yaptığı televizyon programının çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı takipçileriyle paylaştı.
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Cadde Yazarları

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