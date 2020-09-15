Hazal Kaya'nın oğlu Fikret Ali'yi uyutma çabası

Ali Atay ile evli olan güzel oyuncu Hazal Kaya, geçtiğimiz kasım ayında oğlu Fikret Ali'yi kucağına aldı. Uzun bir aranın ardından setlere dönen Kaya, sosyal medya hesabından 10 aylık oğlu ile bir video paylaştı.

FİKRET ALİ'Yİ UYUTAMADI

Minik Fikret Ali'yi uyutmaya çalışan Kaya'nın çabaları sonuç vermeyince ikilinin o anları izleyenleri gülümsetti.