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02.07.2020 - 09:03 | | MESUT YILMAZ

Hazer Amani işinin başına döndü

Şef Hazer Amani, geçtiğimiz aylarda 1 milyon TL yatırım yapıp lüks bir mekan açmıştı. Aylık 45 bin TL kira ödediği dükkanını kapatmak zorunda kaldığı ve moralinin bir hayli bozuk olduğu iddia edilen Amani, önceki gün Bebek'te bulunan mekanında görüntülendi.

Hazer Amani işinin başına döndü
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Eşi Sıla Gençoğlu ile güzel bir tatil geçirdiklerini söyleyen Hazer Amani, "Sakin ve güzel bir tatil geçirdik. Şimdi işimizin başına döndük. Bugün burada güzel bir menü hazırlığı yaptık" dedi. 

Magazin Haberleri Bülteni (2 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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