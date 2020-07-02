02.07.2020 - 09:03 | | MESUT YILMAZ
Hazer Amani işinin başına döndü
Şef Hazer Amani, geçtiğimiz aylarda 1 milyon TL yatırım yapıp lüks bir mekan açmıştı. Aylık 45 bin TL kira ödediği dükkanını kapatmak zorunda kaldığı ve moralinin bir hayli bozuk olduğu iddia edilen Amani, önceki gün Bebek'te bulunan mekanında görüntülendi.
Eşi Sıla Gençoğlu ile güzel bir tatil geçirdiklerini söyleyen Hazer Amani, "Sakin ve güzel bir tatil geçirdik. Şimdi işimizin başına döndük. Bugün burada güzel bir menü hazırlığı yaptık" dedi.