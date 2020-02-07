‘Hedefimiz 10 kat büyümek’

Besin takviyeleri ve cilt bakımı konusunda ürünler sunan Kyani markası, Kozyatağı’ndaki yeni genel müdürlük binalarının açılışını, bir davetle gerçekleştirdi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Kyani Türkiye Genel Müdürü Ersin Arısoy, “Hedefimiz, Türkiye’de 10 kat büyümek” dedi. Organizasyonda; Betül Demir, Neslihan Yargıcı, Meral İkizler, Nilgün Esinli, Günsel Ülkü, Arzu Kunt, Nazan Cihan ve Arzu Özal’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim yer aldı.