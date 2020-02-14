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14.02.2020 - 07:00 |

Ünlülerden Sevgililer Günü için anlamlı bağış

Ünlü isimler, çiftlerden Sevgililer Günü’nde sokak hayvanları için başlatılan ‘Hediye Alma Bağış Yap’ kampanyasına destek istedi

Ünlülerden Sevgililer Günü için anlamlı bağış

Burçin Terzioğlu, Özge Ulusoy, Ezgi Mola, Derya Şensoy, Sarp Apak, Dolunay Soysert, Damla Colbay ve Tanem Sivar gibi isimler, Sevgililer Günü için çiftlere sosyal medyadan mesaj gönderdi. Sanatçılar, sevgilileri birbirine hediye almak yerine ‘Hediye Alma Bağış Yap’ kampanyasına destek olmaya çağırdı.

JUNOO’nun önderliğinde gerçekleşen sosyal sorumluluk projesi için ünlüler, bağış yaparak takipçilerini bilgilendirdi. Kampanya, sosyal medyanın, ‘En Çok Konuşulanlar’ listesine girmeyi başardı. Dün öğle saatlerine kadar 200 kilo mamanın toplandığı proje, 20 Şubat Perşembe akşamına kadar devam edecek.

13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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