Hekimoğlu 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! - Hekimoğlu 17. son bölüm tek parça izleme linki yayında mı?
Yeni sezonuna da büyük bir coşkuyla başlayan Hekimoğlu, 2. sezonuyla da oldukça ilgi çekiyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin 17. yeni bölümünde Zeynep ile Ateş arasındaki yakınlaşmada heyecan doruğa çıktı. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Hekimoğlu 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D'nin daha ilk yılında fenomen haline gelen dizisi Hekimoğlu, 17. yeni bölümüyle yine büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu...
HEKİMOĞLU 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ateş, Selin'in eşiyle tanışıyor ve olanlar oluyor. Selin'i geri kazanmak için eşini tedavi etmeye karar veren Ateş, aslında eski eşi Selin'e olan ilgisini farkediyor. Öte yandan Metin'in hiç bir tedaviye cevap vermiyor oluşu Selin'i derinden etkiliyor. Teselliyi ise yine Ateş'te buluyor.
HEKİMOĞLU 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
HEKİMOĞLU NEREDE , HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?
Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.
İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı diziye uyarlanmıştır.
HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?
Timuçin Esen
Ateş Hekimoğlu
Okan Yalabık
Orhan Yavuz
Ebru Özkan Saban
İpek Tekin
Kaan Yıldırım
Mehmet Ali Çağlar
Aytaç Şaşmaz
Emre Acar
Damla Colbay
Zeynep Can