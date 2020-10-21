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21.10.2020 - 00:43 |

Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı...

Kanal D'nin büyük beğeniyle izlenilen dizisi Hekimoğlu 22. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler, Hekimoğlu 23. yeni bölüm fragmanı için arayışa geçti. İşte Hekimoğlu dizisinin yeni fragmanı...

Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı yayınlandı! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı...
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Salı akşamları yayınlanan Hekimoğlu dizisi büyük ilgi görmeyi başardı. Şimdiden yeni bölüm için meraklanan izleyiciler ise yeni bölüm fragmanını izlemek istiyor. Hekimoğlu dizisinde Karmaşık bir vakayla daha karşı karşıya gelen Ateş, bu defa yanılıyor mu? Hastaya kanser teşhisi koyan Hekimoğlu, Orhan'dan tam aksi bir cevap alınca işler düğümleniyor. Öte yandan Selin ve Ateş arasında geçen konuşma dikkat çekiyor. Ateş, Selin'in duygularından emin olmaya çalışıyor ancak bu durum her ikisinin kafasında da soru işaretlerine neden oluyor!

HEKİMOĞLU 23. BÖLÜM FRAGMANI 

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