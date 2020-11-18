MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hekimoğlu 26. yeni bölüm fragmanı... Son bölüm izle
18.11.2020 - 14:48 |

Hekimoğlu 26. yeni bölüm fragmanı... Son bölüm izle

Hekimoğlu 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Ateş'in çocuk hasta ile yakından ilgilenmesi Emre, Zeynep ve Mehmet'i acayip şaşırtıyor. Üçlü dedikliflik yapmaya karar veriyor.

Hekimoğlu 26. yeni bölüm fragmanı... Son bölüm izle
ABONE OL

Hekimoğlu'nun 25. bölümü dün akşam seyircisi ile buluştu. Dizinin son bölümünün ardından 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ateş bir çocuk hasta ile özel ilgilenmek istiyor. Emre, Zeynep ve Mehmet bu duruma anlam veremezken 3'lü plan yapıp bu durumu ortaya çıkarmak istiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 17 Kasım Salı yayınlanan son bölümde Ateş'i kontrol etmek üzere departmanın başına atanan Memoli zor anlar yaşıyor. Ateş'le kapışmak zorunda kalan Memoli bu görevi yerine getirebilecek mi? İpek ona verdiği bu sorumluluğu kalıcı hale getirecek mi?

Öte yandan evliliğinde sorunlar yaşayan Selin'in aklı iyice karışır. Ateş'e olan duygularını bastıramaz. Ateş'le yeniden birlikte olmak ister ve bu düşünceyle farklı planlar yapar. Ancak Ateş'ten alacağı cevap ona büyük bir hayal kırıklığı yaşatacaktır...

Diğer yandan ileri yaştaki bir hastanın durumu giderek kötüleşir. Tek şansı organ naklidir ancak kurul, hastanın yaşı sebebiyle nakil onayı vermez. Buna rağmen Hekimoğlu pes etmeyecektir. Hastasını kurtarmak için her yolu dener.

 

Magazin Haberleri Bülteni (18 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aslıhan Karalar'ın kolyesi dikkat çekti

Aslıhan Karalar'ın kolyesi dikkat çekti

Mustafa Kapı: Fransa’da çok mutluyum

Mustafa Kapı: Fransa’da çok mutluyum

9 Kere Leyla ne zaman çıkacak? 9 Kere Leyla filmi oyuncuları ve konusu

9 Kere Leyla ne zaman çıkacak? 9 Kere Leyla filmi oyuncuları ve konusu

'Yıldız Tilbe'ye mahcup olmadım'

'Yıldız Tilbe'ye mahcup olmadım'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet