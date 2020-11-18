Hekimoğlu 26. yeni bölüm fragmanı... Son bölüm izle

Hekimoğlu'nun 25. bölümü dün akşam seyircisi ile buluştu. Dizinin son bölümünün ardından 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Ateş bir çocuk hasta ile özel ilgilenmek istiyor. Emre, Zeynep ve Mehmet bu duruma anlam veremezken 3'lü plan yapıp bu durumu ortaya çıkarmak istiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 17 Kasım Salı yayınlanan son bölümde Ateş'i kontrol etmek üzere departmanın başına atanan Memoli zor anlar yaşıyor. Ateş'le kapışmak zorunda kalan Memoli bu görevi yerine getirebilecek mi? İpek ona verdiği bu sorumluluğu kalıcı hale getirecek mi?

Öte yandan evliliğinde sorunlar yaşayan Selin'in aklı iyice karışır. Ateş'e olan duygularını bastıramaz. Ateş'le yeniden birlikte olmak ister ve bu düşünceyle farklı planlar yapar. Ancak Ateş'ten alacağı cevap ona büyük bir hayal kırıklığı yaşatacaktır...

Diğer yandan ileri yaştaki bir hastanın durumu giderek kötüleşir. Tek şansı organ naklidir ancak kurul, hastanın yaşı sebebiyle nakil onayı vermez. Buna rağmen Hekimoğlu pes etmeyecektir. Hastasını kurtarmak için her yolu dener.