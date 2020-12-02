Hekimoğlu 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu son bölüm izle

Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Hekimoğlu bu haftalık bölümünü ekrana getirdi. Bir sonraki hafta yayınlanacak yeni bölüm için arayışa geçenler, Hekimoğlu 28. bölüm fragmanını araştırıyor. Peki dizinin yeni bölümünde neler olacak, fragman paylaşıldı mı?

HEKİMOĞLU 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 28. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.

HEKİMOĞLU 27. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş ve İpek arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Zeynep, gelen bir hastanın aslında bir şeyi olmadığını hastalık hastası olduğunu ve ilgi görmek için bunu yaptığını iddia ediyor. Bu durum üzerine vaka yönetimini İpek alıyor.

Ateş ise onun gerçek bir hasta olduğunu kanıtlamak için hastaya içinde insülin olan bir ilaç veriyor bu şekilde nöbet geçireceğini söylüyor. İpek ve ekibini bu yolla manipüle etmeye çalışan Ateş, yine kendini riske atıyor. Peki bu defa kim haklı çıkacak?

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