'Hekimoğlu benim için büyük şans'

'Hekimoğlu' dizisinde oynadığı için kendini çok şanslı hissettiğini söyleyen Kaan Yıldırım, "Çekimler başlamadan önce Çapa Tıp Fakültesi ve Okan Üniversitesi'nde Nöroloji Bölümü'nde doktorlar ile bir araya geldik. Gözlem yaptım. Dizinin senaryosu çok besleyici. Kalıpların dışında. Seyirci de bizimle yeni şeyler öğreniyor. Okan Yalabık, Ebru Özkan ve Timuçin Esen ile oynamak büyük konfor, tadını çıkarıyorum" dedi.