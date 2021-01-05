Hekimoğlu bu akşam 32. yeni bölüm yayınlanacak mı? 5 Ocak Kanal D yayın akışı
Hekimoğlu dizisi 31. son bölüm ile 29 Aralık Salı akşamı ekrana geldi. Bu akşam 32. yeni bölüm ile ekrana gelmesi beklenen Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek mi sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Hekimoğlu dizisi 32. yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? 5 Ocak Kanal D yayın akışında yer alıyor mu?
Hekimoğlu dizisi bu akşam 32. yeni bölüm yayınlanacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak 31. son bölüm ile 29 Aralık Salı akşamı ekrana gelen Hekimoğlu dizisinin ardından bu akşam 32. bölümü merak içerisinde bekleyen dizinin takipçileri Hekimoğlu 32. yeni bölüm bu akşam var mı sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Yeni yıla girilmesi ile bilrlikte birçok kanalda reklam anlaşmaları nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor. Peki Hekimoğlu dizisi bu akşam yeni bölüm var mı?
HEKİMOĞLU DİZİSİ 32. YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?
Hekimoğlu dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelmeyecek. Reklam anlaşmaları gereği dizinin yeni bölümü 11 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek.
KANAL D 5 OCAK YAYIN AKIŞI
20:00 Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
22:15 Hekimoğlu (Tekrar)
01:15 Gelinim Mutfakta (Tekrar)