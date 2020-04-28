Hekimoğlu dizisi bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 28 Nisan Kanal D yayın akışı..

Hekimoğlu'nun yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. 28 Nisan yayın akışında Hekimoğlu'nun tekrar bölümü yer aldı. Timuçun Esen, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım ve Okan Yalabık'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Hekimoğlu'nun bu akşam niye olmadığını merak ediyor. Peki Hekimoğlu bu akşam neden yok?



HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahap Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.

Orhan, Hekimoğlu’nun Zeynep’ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep’e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu’na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır. Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir. Hekimoğlu, Vahap’ın istediğini yerine getirecek mi? Zeynep ve Hekimoğlu arasında neler oluyor? Emre ve Hekimoğlu yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu ve ekibi, her şeye rağmen genç hastayı tedavi edebilecek mi?