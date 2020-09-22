Hekimoğlu dizisi hastanesi gerçekte var mı? - İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi nerede?

Hekimoğlu dizisi bu akşam bir kez daha izleyici ile buluşuyor. Büyük bir bölümünün hastanede geçeceği dizinin mekanı yani nerede çekildiği şimdiden merak edilmeye başlandı. İşte "İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi nerede?" sorusunun cevabı...

İSTANBUL VALİDE ATİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NEREDE?

Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor. İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı diziye uyarlanmıştır.

HEKİMOĞLU KONUSU NEDİR?

Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen) enfeksiyon hastalıkları ve nefroloji konusunda nam salmış başarılı bir doktordur. Hekimoğlu zekası ve hastalıkları teşhis ederken kullandığı farklı yöntemleriyle şaşırtır ve hayranlık uyandırır. "Herkes yalan söyler" cümlesi klasik haline gelen Hekimoğlu, bu özelliklerinden dolayı takip edilmesi zevkli ve vazgeçilmez bir karakterdir.

HEKİMOĞLU DİZİSİ OYUNCULARI

Timuçin Esen’in Hekimoğlu karakterini canlandırdığı dizide, Kaan Yıldırım, Dolapdere’de yetişmiş ve zor şartlarda büyümüş olan nöroloji uzmanı Mehmet Ali Çağlar karakterine hayat verecek.

Aytaç Şaşmaz, zenginlik ve refah içinde yetişmiş, yakışıklı kardiyoloji ve koroner yoğun bakım uzmanı Emre Acar karakteriyle karşımıza çıkarken, Damla Colbay güzelliğini kullanarak bir yerlere gelmek yerine kendini bilime ve hastalara adamış alerji ve immünoloji uzmanı Zeynep Can olarak izleyici ile buluşacak.

Ateş Hekimoğlu’nun titizlikle seçtiği bu üç uzman doktor, karşılaştıkları vakaları adeta dedektif gibi iz sürerek takip edecekler. Hekimoğlu’nun sıra dışı yaklaşımlarına kimi zaman şaşıracak kimi zaman hayran kalacaklar.

Bir Red Arrow Studios şirketi olan Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Hülya Gezer oturuyor.