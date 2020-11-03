Hekimoğlu oyuncuları | Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?
Hekimoğlu yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu oyuncuları da merak ediliyor. İşte Hekimoğlu oyuncuları ve yeni bölüm ile ilgili merak edilen detaylar.
House dizisinden uyarlanan Hekimoğlu hız kesmeden devam ediyor. Kanal D ekranında Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Hekimoğlu oyuncu kadrosu ve dizi ile ilgili merak edilenler...
HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hekimoğlu’nun gizlice raporlarını okuması Selin’i küplere bindirir. Bir daha Hekimoğlu’nun yüzünü bile görmek istemeyecektir. İkili uzun süre iletişimlerini keserler. Ancak gelen sürpriz bir haber zorunlu olarak onları tekrar karşı karşıya getirecektir.
Diğer yandan Emre’nin yapmış olduğu bir hata ortalığı kasıp kavurur. Emre gibi birinin nasıl böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremez. Hakkında açılan disiplin soruşturmasına rağmen Emre sessizliğini korumaya devam edecektir. Sonunda kuruldan öyle bir karar çıkar ki Hekimoğlu da dahil olmak üzere herkesi şaşkına çevirir.
HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI
HEKİMOĞLU OYUNCULARI
Timuçin Esen - Ateş Hekimoğlu
Okan Yalabık - Orhan Yavuz
Ebru Özkan Saban - İpek Tekin
Kaan Yıldırım - Mehmet Ali Çağlar
Aytaç Şaşmaz - Emre Acar
Damla Colbay - Zeynep Can