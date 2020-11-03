Hekimoğlu oyuncuları | Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

House dizisinden uyarlanan Hekimoğlu hız kesmeden devam ediyor. Kanal D ekranında Salı akşamları izleyici karşısına çıkan Hekimoğlu dizisinin yeni bölümünde neler olacak? İşte Hekimoğlu oyuncu kadrosu ve dizi ile ilgili merak edilenler...

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu’nun gizlice raporlarını okuması Selin’i küplere bindirir. Bir daha Hekimoğlu’nun yüzünü bile görmek istemeyecektir. İkili uzun süre iletişimlerini keserler. Ancak gelen sürpriz bir haber zorunlu olarak onları tekrar karşı karşıya getirecektir.

Diğer yandan Emre’nin yapmış olduğu bir hata ortalığı kasıp kavurur. Emre gibi birinin nasıl böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremez. Hakkında açılan disiplin soruşturmasına rağmen Emre sessizliğini korumaya devam edecektir. Sonunda kuruldan öyle bir karar çıkar ki Hekimoğlu da dahil olmak üzere herkesi şaşkına çevirir.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Timuçin Esen - Ateş Hekimoğlu

Okan Yalabık - Orhan Yavuz

Ebru Özkan Saban - İpek Tekin

Kaan Yıldırım - Mehmet Ali Çağlar

Aytaç Şaşmaz - Emre Acar

Damla Colbay - Zeynep Can