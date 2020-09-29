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29.09.2020 - 10:26 |

Hekimoğlu oyuncuları kimler? Hekimoğlu hangi gün, dizi nerede çekiliyor? 19. bölüm fragmanı...

Hekimoğlu dizisi 19. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Salı akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Hekimoğlu yeni bölümünde neler olacak? İzleyiciler tarafından merak edilen diğer sorular Hekimoğlu oyuncuları kimler, dizi nerede çekiliyor? İşte Hekimoğlu 19. bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar...

Hekimoğlu oyuncuları kimler? Hekimoğlu hangi gün, dizi nerede çekiliyor? 19. bölüm fragmanı...
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Salı akşamları Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu dizisi yeni sezonunda da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak olan Hekimoğlu dizisinde neler olacak? İşte hekimoğlu 19. yeni bölüm fragmanı ve dizi hakkında merak edilenler...

HEKİMOĞLU 19. BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen
Ateş Hekimoğlu

Okan Yalabık
Orhan Yavuz

Ebru Özkan Saban
İpek Tekin

Kaan Yıldırım
Mehmet Ali Çağlar

Aytaç Şaşmaz
Emre Acar

Damla Colbay
Zeynep Can

HEKİMOĞLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi Tuzla'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.

 

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