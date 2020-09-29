Hekimoğlu oyuncuları kimler? Hekimoğlu hangi gün, dizi nerede çekiliyor? 19. bölüm fragmanı...

Salı akşamları Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu dizisi yeni sezonunda da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak olan Hekimoğlu dizisinde neler olacak? İşte hekimoğlu 19. yeni bölüm fragmanı ve dizi hakkında merak edilenler...

HEKİMOĞLU 19. BÖLÜM FRAGMANI

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİMLER?

Timuçin Esen

Ateş Hekimoğlu

Okan Yalabık

Orhan Yavuz

Ebru Özkan Saban

İpek Tekin

Kaan Yıldırım

Mehmet Ali Çağlar

Aytaç Şaşmaz

Emre Acar

Damla Colbay

Zeynep Can

HEKİMOĞLU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi Tuzla'daki Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.