‘Hekimoğlu’ zirvede

Kanal D’nin, başrolünü Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan Saban’ın oynadığı ‘Hekimoğlu’ dizisi, önceki akşam yayınlanan bölümüyle reytinglerde zirvede yer alırken, sosyal medyada da çok konuşuldu. Proje, yüzde 9.40 reyting ve yüzde 22.89 izlenme payı ile AB kategorisinde en çok izlenen yapım oldu.