Kanal D’nin sevilen dizisi ‘İyi Aile Babası’, perşembe akşamı yayınlanan bölümüyle ‘Hekimoğlu’na gönderme yaptı. Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), her hafta gittiği halı sahada diş doktorlarına yenilince maçlardan kaçıp, takım arkadaşlarıyla ‘Hekimoğlu’nu izlemeye başladı. Doktor arkadaşlarıyla adeta maç izlercesine heyecanla ‘Hekimoğlu’nu seyreden Mehmet Ali, bu durumu eşine anlatmadı. Aldatıldığını düşünen Aslı (Şebnem Bozoklu) ise tüm aileyi toplayınca, Mehmet Ali de itiraf etmek zorunda kaldı.