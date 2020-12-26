MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri ‘Hekimoğlu’na gönderme
26.12.2020 - 07:00 |

‘Hekimoğlu’na gönderme

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘İyi Aile Babası’, perşembe akşamı yayınlanan bölümüyle ‘Hekimoğlu’na gönderme yaptı.

‘Hekimoğlu’na gönderme
ABONE OL

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘İyi Aile Babası’, perşembe akşamı yayınlanan bölümüyle ‘Hekimoğlu’na gönderme yaptı. Mehmet Ali (Çağlar Çorumlu), her hafta gittiği halı sahada diş doktorlarına yenilince maçlardan kaçıp, takım arkadaşlarıyla ‘Hekimoğlu’nu izlemeye başladı. Doktor arkadaşlarıyla adeta maç izlercesine heyecanla ‘Hekimoğlu’nu seyreden Mehmet Ali, bu durumu eşine anlatmadı. Aldatıldığını düşünen Aslı (Şebnem Bozoklu) ise tüm aileyi toplayınca, Mehmet Ali de itiraf etmek zorunda kaldı.

Magazin Haberleri Bülteni (25 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İngiltere'de ilginç reklam kampanyası! Ne kadar ‘VAR’ o kadar indirim

İngiltere'de ilginç reklam kampanyası! Ne kadar ‘VAR’ o kadar indirim

Son dakika - Fenerbahçe'nin gözdesi Sokratis transfere sıcak bakıyor

Son dakika - Fenerbahçe'nin gözdesi Sokratis transfere sıcak bakıyor

Yıldızlar Antalya’da buluşuyor

Yıldızlar Antalya’da buluşuyor

Milli sporcular kürsüye abone oldu!

Milli sporcular kürsüye abone oldu!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet