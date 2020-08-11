'Hekimoğlu'ndan yeni sezon tanıtımı

Yayınlandığı her salı akşamı ilgiyle izlenen 'Hekimoğlu' dizisinin çekimleri devam ederken, sezon tanıtımı da yayınlandı. Tanıtımda diziye yeni bölümlerinde konuk oyuncu olarak katılacak Belçim Bilgin de yer aldı.

Timuçin Esen’in canlandırdığı 'Ateş' karakterinin hastanede karşılaşacağı sürprizle dengelerin yeniden değişeceğinin ipuçlarını veren tanıtım izleyiciden tam not aldı.

Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği 'Hekimoğlu', yeni bölümleriyle yakında Kanal D’de.