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11.08.2020 - 16:52 |

'Hekimoğlu'ndan yeni sezon tanıtımı

Kanal D’nin; başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı dizisi 'Hekimoğlu', yakında 15’inci bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

'Hekimoğlu'ndan yeni sezon tanıtımı
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Yayınlandığı her salı akşamı ilgiyle izlenen 'Hekimoğlu' dizisinin çekimleri devam ederken, sezon tanıtımı da yayınlandı. Tanıtımda diziye yeni bölümlerinde konuk oyuncu olarak katılacak Belçim Bilgin de yer aldı.

Timuçin Esen’in canlandırdığı 'Ateş' karakterinin hastanede karşılaşacağı sürprizle dengelerin yeniden değişeceğinin ipuçlarını veren tanıtım izleyiciden tam not aldı.

Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği 'Hekimoğlu', yeni bölümleriyle yakında Kanal D’de.

 

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Cadde Yazarları

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