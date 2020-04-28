Yurdumuzun önde gelen koleksiyonerleri arasında yer almanın yanı sıra gayrimenkul dünyasında da önemli yatırımları olan Dikran Masis, içinde bulunduğumuz zor dönemde yaptığı hareketle takdir topladı. İş insanı, çeşitli şehirlerde bulunan ve sayıları bin 447’yi bulan kiracılarından, salgının getirdiği olumsuzluklardan etkilenmemesi için bir süre kira almayacağını bildirdi. Bu durum, özellikle iş dünyasında da “Helal olsun!” cümlesiyle karşılandı.