06.07.2020 - 11:56 |
Helen Mirren'ın tedbirli uçak yolculuğu
Dünyaca ünlü oyuncu Helen Mirren, dün sosyal medya hesabından uçaktaki halini paylaştı. Yüz maskesi, şapka ve büyük gözlükler takan Mirren, "Bu bir bakış" dedi.
Helen Mirren, pazar günü uçakla seyahat etmeden önce, koltuğunda çektiği bir selfie’yi sosyal medya hesabından paylaştı. 74 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu beyaz beyzbol şapkası, büyük gözlükleri ve maskesi ile tedbiri elden bırakmamıştı.
Mirren'ın “Bu bir bakış” yorumuyla paylaştığı fotoğrafa, takipçileri övgüler yağdırdı.