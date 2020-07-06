Helen Mirren'ın tedbirli uçak yolculuğu

Helen Mirren, pazar günü uçakla seyahat etmeden önce, koltuğunda çektiği bir selfie’yi sosyal medya hesabından paylaştı. 74 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu beyaz beyzbol şapkası, büyük gözlükleri ve maskesi ile tedbiri elden bırakmamıştı.

Mirren'ın “Bu bir bakış” yorumuyla paylaştığı fotoğrafa, takipçileri övgüler yağdırdı.