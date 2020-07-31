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HaberlerMagazin Haberleri Helin Avşar'dan bikinili paylaşım
31.07.2020 - 14:48 |

Helin Avşar'dan bikinili paylaşım

Sosyal medya hesabından genellikle gündelik rutinlerine dair paylaşımlarda bulunan Helin Avşar bu defa özel bir kare ile takipçilerinin karşısına çıktı. Abla Hülya Avşar'ın çektiği bir pozu hesabından paylaşan Helin çok sayıda beğeni aldı.

Helin Avşar'dan bikinili paylaşım
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Helin Avşar, hesabından paylaştığı bikinili pozuna “En sevdiğim saat” notunu düştü. Nadir olarak bu tarz paylaşımlarda bulunan Helin’in bu karesinin altına yorum yapanlardan biri de ablası Hülya Avşar oldu.

Yorumunda “Muhteşem” ifadesini kullanan ve kalp emojilerini tercih eden Hülya’nın satırlarına kardeşi Helin’den “Kim çekti” yorumu geldi. Böylelikle bu karenin arkasında Hülya Avşar’ın olduğu ortaya çıktı. 

Helin Avşardan bikinili paylaşım

 

Magazin Haberleri Bülteni (31 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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