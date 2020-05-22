22.05.2020 - 07:00 |
Hem ağlatacak hem güldürecek
Sefa Doğanay, karantinadayken sözü ve müziği kendisine ait ‘Ayrılık’ şarkısını besteledi. Komedyen, “Ayrılığın gözyaşı kurumadan yazdığım bu eser, artık size emanet” dedi.
Doğanay’ın ilk parçası ‘Kolay Ağlayamam’, YouTube’da 2.5 milyon izlenme sayısına ulaşmıştı.
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.