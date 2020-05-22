MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Hem ağlatacak hem güldürecek
22.05.2020 - 07:00 |

Hem ağlatacak hem güldürecek

Sefa Doğanay, karantinadayken sözü ve müziği kendisine ait ‘Ayrılık’ şarkısını besteledi. Komedyen, “Ayrılığın gözyaşı kurumadan yazdığım bu eser, artık size emanet” dedi.

Hem ağlatacak hem güldürecek
ABONE OL

Doğanay’ın ilk parçası ‘Kolay Ağlayamam’, YouTube’da 2.5 milyon izlenme sayısına ulaşmıştı.

Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Bu dönemde zor’

‘Bu dönemde zor’

Hem ağlatacak hem güldürecek

Hem ağlatacak hem güldürecek

Düzenli diş bakımı şart

Düzenli diş bakımı şart

Hayalinde müzik yoktu

Hayalinde müzik yoktu

Sıradaki Haber