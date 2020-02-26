Hem oynatacak hem de ağlatacaklar

‘Yatsın Yanıma’ ve ‘Soğuk Odalar’ gibi birçok hit şarkıya imza atan Gülden ile arabesk müziğin önde gelen ismi Ümit Yaşar, Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde provalara başlayan ikili, “Ülkenin her yerini gezeceğiz. Dinleyicilerimizi pop ve arabeske doyuracağız. Bizi de çok heyecanlandıran bir repertuvar hazırladık. Mendilleri hazırlasınlar. Hem ağlatıp hem de oynatacağız” dedi. Sanatçıların ilk durakları,

13 Mart’ta Adana Jolly Joker sahnesi olacak.