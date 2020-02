Zara, ABD’nin New York, Boston, Washington ve New Jersey’de konser verdi. Şarkıcı, turnenin yanı sıra yeni albümünün çalışmalarına da orada başladı. Zara, New York Gypsy All Stars grubuyla stüdyoya girerek, Yunan, Makedon, Hollandalı ve Uzak Doğulu müzisyenlerden oluşan ekiple üç parça seslendirdi.