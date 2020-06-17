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17.06.2020 - 07:00 |

Hem ziyaret hem ticaret

Emine Kamışlı, geçtiğimiz aylarda oğlu Fethi Kamışlı ile ortak olan Les Benjamins markasının yaratıcısı Bünyamin Aydın’ın Nişantaşı’nda yer alan mağazasında görüntülendi.

Hem ziyaret hem ticaret
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Emine Kamışlı, geçtiğimiz aylarda oğlu Fethi Kamışlı ile ortak olan Les Benjamins markasının yaratıcısı Bünyamin Aydın’ın Nişantaşı’nda yer alan mağazasında görüntülendi. Uzun bir aradan sonra çok sevdiği bir arkadaşına armağan alma bahanesiyle sokağa çıkan iş insanı, hem mağazayı ziyaret etti hem de Aydın’ın servisiyle alışveriş yaptı.

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