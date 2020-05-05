05.05.2020 - 13:55 |
'İyi ki varsın sevgilim! Sen benim en güzel yanımsın’
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, eşi Ahmet Baran Çetin'in doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı
Merve Terim Çetin'in doğum günü mesajı şöyle:
"Bu beraber 12'nci doğum günümüz. Geçmişe dönüp baktığımda kiminde yoğun bakım kapısında, kiminde Boğaz'ın üstünde, kiminde ameliyathane kapısında ama el ele, omuz omuzayız. Bu doğum gününde de karantinada. Yazılacak çok hikaye, gezilecek çok yer var, İyi ki varsın sevgilim. Sen benim en güzel yanımsın, hayat arkadaşım, İyi ki doğdun."
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