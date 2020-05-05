Merve Terim Çetin'in doğum günü mesajı şöyle:

"Bu beraber 12'nci doğum günümüz. Geçmişe dönüp baktığımda kiminde yoğun bakım kapısında, kiminde Boğaz'ın üstünde, kiminde ameliyathane kapısında ama el ele, omuz omuzayız. Bu doğum gününde de karantinada. Yazılacak çok hikaye, gezilecek çok yer var, İyi ki varsın sevgilim. Sen benim en güzel yanımsın, hayat arkadaşım, İyi ki doğdun."